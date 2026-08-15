¡Giro inesperado! Lancer y Julio podrán robarle su lugar a 2 cocineros del balcón este viernes 14 de agosto en MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 dio un vuelco drástico este viernes 14 de agosto durante el esperado viernes de salvación. ¿La razón? La producción sorpresivamente cambió las reglas del juego, encendiendo las estaciones de trabajo con una dinámica de alta rivalidad donde nadie puede dar nada por sentado.

Lo que parecía una noche de sentencia (y salvación) definitiva se transformó en un escenario de revancha directa, demostrando que la permanencia en el balcón nunca está completamente asegurada.

El desafío arrancó con una prueba técnica donde la precisión y el sabor fueron la única vía de escape: la elaboración de diversos tipos de pastas frescas. Pese a cargar con la presión de portar el delantal oscuro tras los tropiezos de la noche anterior, Julio y Lancer sacaron la casta en la mesa de trabajo. Ambos cocineros lograron impresionar al panel de jueces con preparaciones al dente y salsas bien ejecutadas, convirtiéndose en los grandes triunfadores de la velada.

Sin embargo, el verdadero premio no fue un simple pase directo al balcón, sino un privilegio táctico que dejó helado al resto de los competidores y sacudió la tranquilidad de los que ya se sentían a salvo.

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Al adjudicarse la victoria en la prueba de pastas, Lancer y Julio obtuvieron el beneficio inédito de elegir y retar frontalmente a dos cocineros que ya disfrutaban de la inmunidad en el balcón de MasterChef 24/7. Julio decidió retar a Michelle , mientras que Lancer lanzó el desafío directo contra Ántrax.

Así, las parejas deberán cocinar frente a frente utilizando exactamente los mismos ingredientes bajo las mismas condiciones de tiempo. Los vencedores de estos enfrentamientos conseguirán asegurar de forma definitiva su estancia en el balcón (al menos esta semana) y evitar el temido domingo de eliminación, mientras que los derrotados deberán vestir la prenda oscura y arriesgar su permanencia en el programa.