Lo Que Callamos Las Mujeres | Amanda y Melissa: Un lazo inquebrantable
Amanda y Melissa son madre e hija muy unidas, sin embargo, todo cambia cuando Amanda comienza a salir con Pablo, quien en realidad no es quien dice ser.
Amanda comienza a salir con Pablo y está muy ilusionada con esa nueva relación, pues se siente muy enamorada, aunque tiene miedo que su hija Melissa no esté de acuerdo con ella o no se lleve bien con Pablo; sin embargo, el día que los presenta parece que se llevan muy bien, pero todo terminará mal gracias a las intenciones de Pablo.