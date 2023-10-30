Azucena está enamorada de David, a quien conoció casualmente en la plaza de su publo mientras vendía artesanías. Al poco tiempo se convirtieron en novios y él la convenció de irse a vivir a la Ciudad de México para comenzar una nueva vida juntos sin problemas como los que vivía en la casa de sus papás. Después de mucho pensarlo, ella acepta sin imaginar el infieron que viviría a su lado.