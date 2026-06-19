Mi madre nos hizo odiar a mi papá | Programa del 19 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Karen creció con la idea de que su papá las había abandonado por otra mujer, pero eso no era cierto. Ahora que conoce la verdad, la mamá de Karen está furiosa. Por su parte, Antonio explica porqué se separó de Alejandra y Verónica, la nueva pareja de Antonio, cuenta cómo acercó a Antonio con Karen. Un abrazo conmoverá en la clínica de emociones, mientras que Alejandra deberá hacer un esfuerzo por contener su ira.