Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Susana, carga viral indetectable.

Gia es amiga de Susana y no le importa que sea seropositiva, pues sabe que no es contagioso, sin embargo, es la única en la escuela que piensa así, pues sus demás compañeros, e incluso profesores, la discriminan por su condición. Su mamá la apoya en todo momento y no la cambia de escuela, ya que está discpuesta a lograr que cambien su forma de pensar al respecto.