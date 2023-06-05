Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Susana, carga viral indetectable.
Susana está en una nueva escuela tras de haberse cambiado al sufrir disciminación por ser seropositiva. Sabe que en esta escuela las cosas tienen que cambiar.
Gia es amiga de Susana y no le importa que sea seropositiva, pues sabe que no es contagioso, sin embargo, es la única en la escuela que piensa así, pues sus demás compañeros, e incluso profesores, la discriminan por su condición. Su mamá la apoya en todo momento y no la cambia de escuela, ya que está discpuesta a lograr que cambien su forma de pensar al respecto.