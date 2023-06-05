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Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Susana, carga viral indetectable.

Susana está en una nueva escuela tras de haberse cambiado al sufrir disciminación por ser seropositiva. Sabe que en esta escuela las cosas tienen que cambiar.

Por: Carolina Loaiza

Gia es amiga de Susana y no le importa que sea seropositiva, pues sabe que no es contagioso, sin embargo, es la única en la escuela que piensa así, pues sus demás compañeros, e incluso profesores, la discriminan por su condición. Su mamá la apoya en todo momento y no la cambia de escuela, ya que está discpuesta a lograr que cambien su forma de pensar al respecto.

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