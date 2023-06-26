Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Julia: En mi vida mando yo.
Julia es una exitosa arquitecta que vive con sus dos hijos, es madre soltera y viven felices, pero todo cambia cuando comienza su relación con Manuel.
Julia ha pasado soltera mucho tiempo, y un día se reencuentra con un antiguo compañero, Manuel, quien le confiesa que toda su vida estuvo enamorado de ella. Comienzan una relación que pinta para ser perfecta, sin embargo, poco a poco salen actitudes violentas de Manuel que llegan hasta los golpes con Julia.