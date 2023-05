Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Magda: Una mujer como tantas.

Chela no puede estudiar como quisiera porque se la pasa cuidando a sus hermanos, pues su mamá le tiene prohibido estudiar, ya que ella trabaja mucho y no hay quien se encargue de la casa. A pesar de no ser el mejor ambiente, sobrellevan entre todos la relación, sin embargo, las cosas empeoran cuando su papá regresa de Estados Unidos después de siete años de haberse ido.