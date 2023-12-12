Mayra lleva veinte años encerrada en la cárcel por asesinato, sin embargo, ella no asesinó a su esposo pero sus pruebas nunca fueron tomadas en cuenta. Y en su afán de venganza, su suegra es la que se encarga de educar a sus hijos y loss convence de que su mamá mató a su papá, por lo que nunca la van a visitar.

Cuando Mayra sale de la cárcel, busca a sus hijos pero su hija no la quiere ver. Todo cambia cuando se reencuentra con su hijo.