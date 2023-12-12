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Lo Que Callamos Las Mujeres| Mayra: La verdadera libertad

Mayra está encarcelada desde hace 20 años, pero su peor horror es que no ha visto a sus hijos, pues su suegra les ha hablado mal de ella y no quieren verla.

Por: Carolina Loaiza

Mayra lleva veinte años encerrada en la cárcel por asesinato, sin embargo, ella no asesinó a su esposo pero sus pruebas nunca fueron tomadas en cuenta. Y en su afán de venganza, su suegra es la que se encarga de educar a sus hijos y loss convence de que su mamá mató a su papá, por lo que nunca la van a visitar.

Cuando Mayra sale de la cárcel, busca a sus hijos pero su hija no la quiere ver. Todo cambia cuando se reencuentra con su hijo.

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