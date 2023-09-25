Lo Que Callamos Las Mujeres| Monis: El infierno de la realidad
Monis, esposa de un violador y homicida, quiere rehacer su vida pero el haber sido esposa de un criminal hará que a ella y a sus hijos los tache la sociedad.
Monis quiere sacar adelante a sus hijos, pues su marido está preso por violación y homicidio; sin embargo, no logra encontrar trabajo debido a su falta de experiencia. Además, su hijo mayor es expulsado de la primaria porque los demás papás no quieren que sus hijos se relacionen con el hijo de un criminal.