Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Margarita y Estela: Techo y lodo

Margarita se ve en la necesidad de renunciar a su carrera profesional por órdenes de su hermano, pues su papá está enfermo y necesita cuidados, mismos que él no pretende darle al ser hombre. Y Estela es una exitosa publicista que tiene las posibilidades de subir de puesto, sin embargo, al enterarse el jefe que pretende convertirse en madre, la deja de lado y posiciona a otro empleado menoz capaz en dicho puesto.