¿Cómo es una rutina de maquillaje de Camila y María? Las cocineras de MasterChef 24/7 comparten sus mejores tips de belleza (VIDEO)
Las participantes del reality show compartieron sus mejores consejos de belleza mientras se preparaban para la gala de eliminación de este domingo
¿Alguna vez te preguntaste cómo es una rutina completa de maquillaje en MasterChef 24/7? Pues Camila y María compartieron sus mejores consejos de belleza mientras se preparaban para la gala de eliminación de este domingo 14 de junio.