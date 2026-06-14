Carmen y Michelle unen fuerzas contra Ixdit en MasterChef 24/7 y planean una nueva confrontación por el orden (VIDEO)

En la semana 4 de MasterChef 24/7 se vivieron momentos de tensión a raíz de las discuisones protagonizadas por Carmen, Ixdit y Michelle. Y en todos estos pelitos, el orden ha sido la molestia principal, por lo que las integrantes de “Las Divas” están decididas a que todo se haga a su manera. Así lo dejaron claro al planear un nuevo enfrentamiento con su compañera para pedirle que sea más organizada con su ropa y que respete el área de dormitorios.