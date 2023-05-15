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Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos | Felipa, un grito por todas.

Felipa es una policía que se debe a su trabajo. Una de sus vecinas sufre la pérdida de su hija después de que la violaran, y Felipa decide investigar más.

Por: Carolina Loaiza

Perla sospecha que la pareja de su mamá tuvo algo que ver con la muerte y violación de su hermana Melissa, pues tiene antecedentes penales y a ella ya la intentado agredir sexualmente. Acude a levantar la denuncia y es la última prueba que necesita la policía para considerarlo como sospechoso del crimen.

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