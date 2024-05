Fátima: Golpes de la vida. Violencia familiar

Fátima es una joven de apenas 19 años que vive con su madre, sus 5 hermanos y la pareja de su madre, Aarón, quien es un baquetón sin oficio ni beneficio; a su corta edad ya se dedica a vender droga a sus conocidos y “amigos”. Tiene muchas malas influencias en su vida, pero ella no se da cuenta o al menos no le importa, pues lo ve como un escaparate de la vida tan dura que lleva.

Un día regresando del “trabajo”, pasa por un gimnasio donde ve de lejos a unas mujeres boxeando, aunque le llama mucho la atención y el instructor le dice que pase y que “no cobran por ver”, ella rechaza la invitación y sigue su camino.

Llegando a casa se topa con el mismo escenario de todos los días con el que tiene que lidiar: su madre le exige dinero, la pone a cuidar a sus hermanos pequeños mientras ella se va de la casa a altas horas de la noche. Justo cuando su madre deja solos a sus hijos, incluida Fátima, su novio Aarón intenta abusar de Fátima, comienza a tocarla y besarla a la fuerza; ella como puede lograr zafarse pero él le propina una golpiza, Fátima logra escapar.

En la calle, el instructor del gimnasio, de nombre Néstor, donde entrenan box la encuentra y la ayuda; le cura sus heridas y le ofrece estar en el gimnasio el tiempo que sea suficiente. Fátima comienza a vivir durante unos días en el gimnasio de Néstor, donde él le paga porque ella limpie y mantenga todo en orden. Fátima se da cuenta de que Néstor tiene dinero guardado y le toma “prestado” una parte para comprar droga, que cuando él se da cuenta, enfurece.

Fátima se regresa al gimnasio y discute un poco con Néstor, quien le cuenta todo lo fuerte que también ha vivido, así como las razones por las que él la está ayudando: perdió en las drogas a una pequeña hija que tenía; Fátima también abre su corazón y le cuenta todo lo fuerte que está pasando en su vida, así que Néstor le dice que no quiere que se vaya, que él la apoyará en todo lo que necesite y le aconseja que deje las drogas por su bien.

Néstor comienza a enseñarle a Fátima a boxear, pero ella está enfocada en los problemas que carga, no deja de pensar en que quiere regresar por sus hermanos para llevárselos a otro lugar donde no estén con la mala madre que tienen. Fátima se desespera y vuelve a caer en las drogas, Néstor la encuentra teniendo un ataque y llama de inmediato a las autoridades, se la llevan al hospital donde afortunadamente la atienden a tiempo y no pasa a mayores.

Néstor sigue cumpliendo con lo que le prometió a Fátima, ayudarla en todo lo que él pueda. Él le ayuda para que sea una excelente boxeadora, al grado de llevarla a competir. Fátima compite con la frente en alto y siempre pensando en sus hermanitos. Justo en una de sus peleas más importantes, desgraciadamente a Néstor le da un paro que le hace perder la vida. Fátima tiene nuevamente una recaída emocional, así que decide refugiarse en las drogas, pero justo cuando estaba a punto de inyectarse, recuerda las palabras que Néstor le dijo y se pone a entrenar y cuidar del gimnasio, mismo que Néstor le dejó como herencia.

Fátima conoce a una mujer que le ayuda a demandar a Aarón y encarcelarlo, acude a la casa de su madre para rescatar a sus hermanitos y le hace ver a su madre que siempre ha estado mal. Ahora Fátima es una gran deportista que, en honor a Néstor, logra abrir un centro de rehabilitación para jóvenes que han estado en las drogas. Ella sabe que el deporte te puede salvar de una terrible adicción y quiere ayudar a salvar a muchas personas que estén pasando por lo que ella vivió.