Fátima: La princesa nunca se fue. Trastornos alimenticios

Fátima es feliz practicando gimnasia y su entrenadora le aplaude su talento, aunque hay algo obscuro que esconde. Sus compañeras de gimnasia le hacen bullying por su nombre, y además, aunque ella es delgada le dicen que está pasada de peso pero ella insiste en decirles que se equivocan.

Fátima: La princesa nunca se fue

Al día siguiente, su entrenadora le habla del campeonato de gimnasia que está próximo y la anima a entrar, sin embargo, le dice que para registarrse debe cumplir con ciertas normas, y una de edllas es el peso, mismo con el que no cuenta, pues está pasada. Aunque Fátima no cree que esté pasada de peso, la entrenadora le dice que en internet hay muchos tips para bajar rápido, e incluso le pasa a escondidas los datos de una aplciación que la ayudará a cumplir con su objetivo.



Llegando a su casa, Fátima descarga la aplicación, misma que tiene voz incluida que la va guiando respecto a todas las dudas que tenga, dejándole claro que se llama Anorexia nerviosa, aunque la puede llamar ‘Nina’.

‘Nina’ se encarga de darle consejos que la ayudan a bajar de peso sin control. Su entrenadora está detrás de todo, pues forma parte de la aplicación que incluso regaña a quienes no logran su objetivo semanal.

La mamá de Fátima está muy orgullosa de su hija, pues además, tiene una buena comunicación y siempre habla con ella de la seguridad e internet, sin embargo, no sabe en lo que se está metiendo su hija, ya que incluso la invita a comer una hamburguesa, y aunque al principio está comiéndola muy feliz, su entrenadora las vey se acerca con ellas y comienza una plática falsa con la mamá, haciéndole creer lo buena entrenadora que es cuando la realidad es distinta. Ambas terminan en el baño vomitando la hamburguesa.

Fátima está encerrada en su recámara y su mamá le lleva comida. Ella no quiere comer por lo que dirá ‘Nina’ al respecto y termina tirando la comida al bote de basura. Pero en la noche, el hambre la despierta y desesperada busca la comida que tiró y se la come directo del bote. Harta de esa situación, habla con ‘Nina’ y le dice que la desinstalará, pues ya no soporta lo que está viviendo, y borra la app.

Aunque Fátima eliminó la app, sus redes están inundadas de contenido relacionado, y va directo a reclamarle a su entrenadora, quien le dice que una vez en su vida, ‘Nina’ no se irá, y por el contrario, le dice que la vuelva a instalar para que reciba ayuda ante la situación que vive. Fátima, en su afán de salir del problema, vuelve a instalar la aplicación y seguir sus consejos.

Llegado el día de la competencia, Fátima se encuentra en plena presentación cuando comienza a sentirse mal y ver borroso, y termina desmayándose.En el hospital y después de algunos exámenes médicos, el doctor le informa a su mamá que su hija tiene un trastorno alimenticio y le enumera todo lo negativo que ha afectado a se cuerpo.

Su mamá no lo puede creer, pues aunque ella sufrió lo mismo en su juventud, no lo supo ver en su propia hija. Desesperada va a su casa y busca entre las cosas de su hija y encuentra todas las señales que no vio a tiempo. Ya en el hospital, Fátima le cuenta todo lo qeu ha pasado y por qué lo hizo.

Recuperada, Fátima acude a encarar a su entrenadora al gimnasio pero ella no le da la importancia suficiente hasta que llega la mamá de Fátima y le dice que enfrentará todo lo que ha hecho con su hija y más chicas, pues hya pruebas, pero primero tiene que hablar con el dueño del gimnasio y después con las autoridades, pues no dejarán las cosas así.