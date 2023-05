El Lesbianismo e identidad de género no binaria. Descubre qué es.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos | Maru y Rita: Nunca es tarde.

La expresión de género en las personas lesbianas, van más allá de asociar apariencias; como las de un hombre, en torno a características físicas, formas de vestir y comportarse; o de una mujer, tomando en cuenta las características descritas anteriormente. En consecuencia, la disidencia de género aboga por formas no binarias de la identidad y expresión de género, así como de la orientación sexual. Es decir, realidades que no encajan dentro de un “molde” de hombre o mujer. El conjunto de dichas disidencias en conjunto con los estereotipos de cómo debería ser una mujer socialmente, forman parte de la realidad de muchas personas; en algunos casos, pueden dar lugar a realidades no binarias.

Orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género

Las personas lesbianas viven con una orientación sexual y una identidad de género que históricamente se ha definido en función del modelo binario: hombre y mujer. El modelo binario parte de la idea en que solamente existen dos géneros en las sociedades; femenino y masculino. El género es asignado a cualquier persona al nacer, por ende, a las personas que nacen con características biológicas como genitales y pene se les asigna generalmente el género masculino, mientras que a las personas que nacen con vulva y vagina se les asigna, comúnmente, el género femenino. Es sobre esta base de asignación que la discriminación, exclusión y violencia ha permeado en en contra de cualquier otra identidad, expresión y orientación que no se ajuste a este modelo binario.

Existen otras identidades de género que pueden no corresponder con el modelo binario al que generalmente se ajustan las sociedades. Las personas que por su identidad de género no encajan en el binarismo hombre-mujer, se autoperciben como no binarias.

Las personas que se autoperciben como no binarias tampoco se ajustan a una orientación sexual determinada, es decir, pueden sentir atracción por cualquier otra persona, sin importar su expresión o identidad de género.

Recuerda, no existen causas que provoquen orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género

Hablar de causas sobre orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género nos remite simple y llanamente a la rigidez con que históricamente se concibió la sexualidad humana.Así como existen diferentes orientaciones sexuales, existen diferentes tipos de identidades de género.

La orientación sexual hace alusión a la atracción que las personas sienten por otras personas. En cambio, la identidad de género alude a la percepción que cada persona tiene sobre si misma en torno a su género. Históricamente, las personas con una identidad de género que no se ajusta al modelo binario de femenino y masculino, han sido estigmatizadas y discriminadas de múltiples formas. Sin embargo, no hay que olvidar que todas las personas tienen derecho a asumir su género.

Las personas no binarias posicionan la idea de que la identidad de género de una persona puede diferir del modelo binario, y además, de la asignación con base en las características biológicas al nacer. Por ende, las identidades de género:

- Pueden abarcar la multiplicidad de orientaciones sexuales y expresione de género.

- Incluye la libertad de modificar la apariencia física a través de distintas vías clínicas.

Las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género forman parte de la diversidad sexual y de género, por ende, no son algo que deba contenerse, eliminarse o prevenirse. Por el contrario, el libre ejercicio de la sexualidad en sus diversas expresiones y formas, es un derecho humano respaldado por la ley. En consecuencia, el ejercicio de la libre sexualidad en la infancia, la juventud y adultez, es un derecho humano garantizado por el gobierno mexicano y no tiene por qué ser prevenido, restringido u ocultado.

