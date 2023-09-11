Marina y Jorge son una joven pareja que tiene deseos de ser papás, sin embargo, el ginecólogo le informó a Marina que tiene insuficiencia ovárica primaria, lo que no permite que se convierta en mamá. Ante esta noticia, a Marina se le mete en la cabeza la idea de adoptar un niño, por lo que convence a Jorge y juntos comienzan a buscar al que será su hijo, pero la vida les tiene una prueba más para convertirse en padres.