Adriana: Prevenir el suicidio. Suicidio en adolescentes

Adriana, su esposo y su hijo Rubén apenas regresan del funeral de Fabiola, la hija de la familia, y ya están peleándose entre los papás por no haberle puesto atención y así evitar su suicidio.

Adriana recuerda que apenas un día antes del hecho, Fabiola se acercó para platicar con ella y comentarle que se sentía frustrada, sin embargo, ella no le hizo caso ni lo tomó muy en serio, pues pensó que se trataba de problemas comunes de adolescentes, pues todos se sienten de manera parecida a esa edad. Su esposo reaccionó de la peor maner, pues le echó la culpa del suicidio de Fabiola, incluso le dijo que ella era la encargada de ver por el cuidado de sus hijos y como no se dio cuenta de los problemas que tenía su hija, por eso ella se suicidó.



Rubén, por su parte, recordó en su recámara una de las pláticas que solía tener con su hermana, en la que hablaban de la vida y lo poco que valían para sus pap´s, quienes pocas veces les ponían atención como ellos quería y necesitaban. También hablaron del suicidio e incluso Fabiola pensaba en cómo llevarlo a cabo, pero cuando Rubén le preguntó sobre si era cierto, ella lo negó, y él jamás pensó que sí sería capaz de hacerlo. Por esas pláticas ahora él se sentía culpable, pues creyó que pudo haber ayudado a su hermana para que no se suicidara.

Adriana comenzó a tener delirios e imaginar la presencia de fabiola en su casa, tanto de adolescente como de más niña, por lo que aprovechaba para preguntarle por qué lo había hecho,pues ella quería saber sus motivos, ya que siempre pensó que era una niña común sin problemas mayores.

Ante estos delirios, su esposo le recomendó ir a terapia, pues sabía que la depresión estaba presente en su vida pero tenía que superarlo, y aunque Adriana no se negó, le dijo que también tendría que ir él y en ese caso su hijo, pero él continuaba echándole la culpa y sólo mencionándola a ella para ir con un especialista.

Rubén no puede con la culpa de haber escuchado a su hermana hablar de suicidio y no haber hecho nada,por lo que decide no entrar a clases y comprar una botella de alcohol para emborracharse. Lo encuentran unos compañeros que le hacen bullying y comienzan a molestarlo no sólo por su aspecto físico, que es po lo que siempre lo moelestan, sino porque su hermana se suicidó, a lo que él responde golpeándolos. Llegan las autoridades de la escuela y lo suspenden. Sus papás, ya en casa, le dicen que no ha sido fácil para ninguno la muerte de su hermana, pero no puede tomar y emborracharse.

Adriana decide seguir investigando los motivos del suicidio de su hija y se mete a su computadora para ver sie encuentra algo. Y halla imágenes y videos relacionados con su aspecto físico. Ya analizando todo junto a su empleada doméstica, entre las dos llegana la conclusión que el problema que más afectaba a Fabiola era su apariencia física, pues ella quería lucir como una modelo y todas se pasaban hablando sobre el peso de más que tenía, y lo peor de todo, es que no tenía una red de apoyo que se diera cuenta ni la escuchara sobre esta frustración.

En ese momento, Adriana corre a ver a Rubén, quien pensando en la culpa que siente por el suicidio de Fabiola, decide hacer lo mismo con el cordón de la cortina de su recámara, sin embargo, su mamá llega justo en el momento indicado para abrazarlo y que él decline su decisión y le platique por lo que está pasando tras la muerte de su hermana.

Adriana le dice a su esposo que cree saber lo que le sucedió a su hija, pues ha encontrado algunos indicios en su computadora, y además, tomó la decisión de ir a terapia. Él le dice que también lo ha pensado y sabe que no sólo fue culpa de ella y también ha decidido tomar terapia, pues sabe lo importante que es para ellos como familia poder entender lo que sucedió y qué pueden hacer para ser una red de apoyo para ellos mismos.