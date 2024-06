Ana: Secretos de familia. Secretos familiares/ Escorts.

Ana está desayunando junto a su familia: su padre, su madre y su hermana pequeña. Después de estar conviviendo en paz, Ana le pide dinero a su padre para ir a una fiesta pero él se lo niega, Ana está molesta porque argumenta que siempre que le pide dinero a Jorge, su padre, nunca tiene, y eso que se la pasa trabajando. Comienza una pelea entre padre e hija, todo porque Ana siempre ha querido tener una vida llena de lujos y con más dinero del que puede recibir.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Ana: Secretos de familia [VIDEO] Ana es una joven universitaria que siempre ha querido llevar una vida de lujos. Cuando su amiga le propone ser escort, ella acepta y su vida cambia, ¿para bien?

Ana se queja con su madre de que su padre nunca tiene dinero para darle, pero la madre le pide que entienda la situación y que hacen lo mejor posible por apoyarla. Ana se encuentra en una su escuela platicando con sus amigas y Sofía, su compañera, le comenta que se encuentra trabajando como acompañante de hombres para ir a cenar y que está ganando mucho dinero. Sofía convence a Ana de que salgan juntas esa noche para que conozca como es el trabajo donde ella también puede ganar demasiado y llevar una vida de lujos.

Ana está sorprendida de lo que acaba de pasar: acaba de cenar en un lugar de lujo y de recibir una buena cantidad de dinero. Sofía se ha encargado de convencerla de que no tiene nada de qué preocuparse, más que de vestirse bien para los clientes y nada más. Al otro día, su madre la cuestiona por haber llegado tarde una noche antes, Ana se molesta y se va rápidamente para la escuela. Después de unos días, Ana es llamada muchas más veces para los “eventos privados"; su madre está preocupado, pero su padre no cree que esté en malos pasos y la deja que siga con lo que hace.

Ana llega cada vez más tarde a su casa, incluso ha faltado infinidad de veces en la escuela porque no se despierta; la escuela ya dejó de ser prioridad en su vida. Los padres de Ana le reclaman porque se enteran que reprobó el semestre, pero ella se enoja y se va de la casa. Su madre está muy triste por lo que está pasando con su hija, pero a su padre parece enfocarse más en “su trabajo” y no importarle su familia.

Ahora que se salió de su casa, Ana necesitará mucho más dinero para poder pagar un lugar donde vivir, así como comidas y transporte para poder moverse, así que le pide más dinero y trabajo a su jefe, quien le promete apoyarla en todo. ¡Ya salió la verdad! Jorge, el padre de Ana tiene una amante que ve todas las noches al salir de casa, le paga un departamento y la llena de lujos en todos los aspectos, por cierto, es mucho más joven que él.

Jorge no tiene vergüenza y les cuenta a todos en la oficina sobre su amante, aunque, por obviedad, las mujeres compañeras de su trabajo no están nada de acuerdo con lo que Jorge hace con su familia. Martha, la madre de Ana, no sabe qué hacer, tiene muchas cosas que pagar en la casa y Jorge solo le da poco dinero para hacerlo.

Jorge nunca se imaginó que al contratar escorts para una fiesta privada junto a sus compañeros de la oficina, llegara su hija. Ambos se miran fijamente, no pueden creer que se hayan encontrado en ese lugar. Mientras se reclaman el uno al otro por lo que están haciendo, Uno de los compañeros de Jorge está insistiendo a una de las escorts que le baile arriba de una mesa, la joven se resiste pero al encontrarse en la terraza termina cayendo hacia la calle y muere, queda tendida en el pavimento.

Las autoridades llegan al lugar y tras una serie de preguntas detienen al hombre que hizo que la joven cayera a la calle, además de también hacerlo con Jorge, al enterarse que contrata a jovencitas para “pasarla bien”. En el Ministerio Público, Ana se encuentra con su madre y le revela todo lo que sucedió. Ana está en shock, está sorprendida por lo que acaba de pasar. Martha le pide el divorcio a Jorge mientras él está en la cárcel, está molesta por todo lo que se acaba de enterar del hombre al que amaba. Ana le promete a su madre que regresará a la escuela y se dedicará solo a estudiar.

Ana, su madre y su hermana pequeña, logran echar a andar un pequeño negocio de comida corrida a domicilio, parece que poco a poco logran levantarse. Quieren iniciar de nuevo. Ana visita a su padre en prisión para perdonarlo, con eso se siente mejor y puede vivir en paz, ahora lo único que quiere es ser transparente y dedicarse a estudiar para poder superarse en la vida.