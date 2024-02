Lola Cortés se va a someter a un implante de senos

El próximo 12 de marzo, Lola Cortés se someterá a una cirugía para implantarse una prótesis de senos tras la doble mastectomía a la que se enfrentó por el cáncer de mama que padeció, de eso habló el viernes pasado, antes de ofrecer una función especial de la obra “Toc toc”.

¿Qué dijo Lola Cortés?

Durante un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Lola Cortés declaró que “tuve la mastectomía doble y pusieron los expansores para poder crear carne, entonces, yo durante cada 20 días iba a que me inyectaran para que se fuera expandiendo, pero ya ahora está siendo un problema”.

“Hace 15 días tuve una lesión muy fuerte aquí, simplemente por estar en el escenario como loca, ya saben, entonces salí del escenario, no salí, di las gracias pero cuando llegué al camerino abrí la blusa y estaba en donde hicieron la mastectomía completa, amoratado como si lo hubieran golpeado”, recalcó.

Lola Cortés señaló que “me mandaron antibiótico y ayer fui con el oncólogo y me dijo: ‘Lola, la tenemos que sacar ya’”, declaró la actriz.

¿Lola Cortés no se tatuará los senos? Lola, además reveló que ella no desea tatuarse pezones para que sus senos luzcan más naturales, tras las cirugías a las que se enfrentó.

“Yo no quiero nada, nada nada, quiero que esto se quede con la marca que es, con lo que vivimos, san se acabó. Tuve 53 años pezones, no necesito más. Cinco años en remisión, tomo medicamento diario todas las noches, durante cinco años lo voy a tener que tomar y como me dijo el doctor. ‘Un día que no lo tomes es una oportunidad que le das al cáncer de regresar y viene con todo’”, añadió.

Sobre esto, Lolita Cortés aseguró que esto le ha provocado gastritis “y con el medicamento del cáncer y de la presión arterial porque descubrieron en la primera cirugía que tengo la presión alta y yo no paraba de sangrar. Esto de tener 50 años es muy difícil”. Como invitados especiales a la función de Lola, asistieron sus amigos Chantal Andere y el productor de teatro Juan Torres.