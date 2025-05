¿Jawy deja Venga la Alegría Fin de Semana? Esto es lo que sabemos.

En las últimas horas ha corrido fuertemente el rumor de que Jawy saldrá de Venga La Alegría Fin de Semana, pero ¿es cierto que dejará el matutino? El propio conductor lo reveló en el foro.

¿Qué dijo Jawy?

Nuestro querido Pedro Prieto dijo que “hay una mentira que está rondando por el foro y también las redes sociales, pero tiene que ver con Jawy”, a lo que el conductor respondió “esperense, vámonos tranquilos, ¿de qué se trata?”

“Vamos a poner la mentira porque todo el mundo está hablando de esto, entonces vamos a ver cómo sería cantada por nuestro querido Menny Carrasco”, agregó Pedro Prieto.

De igual forma, Pedro Prieto dijo “no me voy, no me voy, me quedo con ustedes”. Jawy respondió: “créanme que no me voy aunque lo digan en redes, no me voy, no me voy, me quedo con ustedes”.

¿Se va o se queda? Al final del programa, nuestros conductores llamaron a Jawy para preguntarle si es verdad que deja Venga La Alegría Fin de Semana.

“¿Te vas o no te vas?”, le preguntó Pedro Priego a Jawy, quien se tocó el rostro. Por su parte, Ferka le pidió “Jawy Méndez, tienes que contestar porque no nos puedes hacer una jalada como otro compañero ya nos hizo, así que por favor tienes que contestar”.

“Yo siempre he estado contento con ustedes. Ustedes saben que siempre me hacen sentir feliz y todo aquí y, la verdad es que sí me voy, sí me voy, sí me voy a quedar con ustedes otro año porque me encanta estar con ustedes y, obviamente, sé de ese chisme que hay, créanme que si fuera real ustedes serían los primeros en saberlo, así que no hagan caso, son rumores, yo sigo aquí en Venga La Alegría Fin de Semana con todos ustedes”, finalizó Jawy.