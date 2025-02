Lolita Cortés explota contra el Apio Quijano; le dedica nuevo mensaje

Tal parece que Lolita Cortés y Apio Quijano traen pleito cazado, pues constantemente se cuestionan su talento y trayectoria. Recordemos que hace poco el integrante de Kabah se pronunció sobre el video donde la jueza de La Academia aparecía cantando muy desafinada un tema de Mon Laferte.

¿Qué opina el Apio Quijano de la interpretación de Lolita Cortés? Recordemos que, el Apio Quijano fue uno de los primeros en hablar sobre la mala interpretación de Lola Cortés, así lo confirmó en el programa de Ventaneando.

“Es un recordatorio para cuidar nuestras palabras, porque hoy nuestras palabras nos dan poder, pero mañana pueden ser nuestro veneno y tenemos que tener muy en cuenta todo lo que decimos. Lola Cortés tuvo y ha tenido muchas veces el poder de la palabra, no para cuidar y respetar el trabajo de todos los artistas que nos hemos dedicado a la música por tanto años, sino para demeritarlo y creo que ahora estamos viendo su caída libre”, dijo el Apio Quijano.

Pero la cosa no quedó ahí, pues durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Apio Quijano se pronunció sobre la situación económica de la también actriz de teatro.

“No sabía que no tenía dinero. Sabía que no tenía clase, porque nunca la tuvo, y voz, pues ya no la tiene, pero dinero. Osea, pobre, la verdad es que qué difícil. Los que defienden tanto a Lolita Cortés, apóyenla económicamente. De todo corazón sí deseo que encuentre una estabilidad económica, porque es súper importante. Entre más grande estamos vamos perdiendo oportunidades”, dijo el cantante.

¿Cómo reaccionó Lolita Cortés?

Semanas después de las declaraciones del Apio Quijano, Lolita Cortés volvió a encender la polémica.

“Lo que me da lástima es que no tenga vida y tenga que hablar de la vida de los demás, y que cree que tiene la razón. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien (…) A mí lo que me parece muy triste es que después de lo que vivimos en la pandemia no haya aprendido absolutamente nada, que clasifique a la gente dependiendo de su nivel social me parece además insultante porque, perdón, pero después de la pandemia nos quedó claro que todos somos iguales, y todos nos tenemos que reinventar día con día”, dijo la actriz de teatro musical.