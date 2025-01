Lolita Cortés fue hospitalizada de emergencia

Las alarmas se encendieron una vez más en el mundo del espectáculo después de que la Jueza de Hierro de La Academia , Lolita Cortés , fuera hospitalizada de emergencia.

¿Qué le pasó a Lolita Cortés? A través de sus historias de Instagram, Lolita Cortés habló sobre lo sucedido y reveló cómo se encuentra de salud.

“Mi gente hermosa… les quiero platicar lo que me sucedió el día de ayer, resulta que fui a dar al hospital por presión alta porque yo sufro de presión alta y me puse muy, muy mal. Al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20”, dijo Lolita Cortés.

“Me mandaron a descansar, voy a estar descansando, yo creo, una tres semanitas, pero esto fue culpa mía porque no tomé los medicamentos porque yo ya me sentía muy bien y les estoy hablando de hace meses”.

“Gente, de verdad es peligrosa la pensión alta, hay mucha gente que se va por presión alta, más por presión alta que por una enfermedad como el cáncer. Cuídemonos por favor, cuídense… Les mando un beso, los amo, gracias”, agregó Lolita Cortés.

¿No es la primera vez que hospitalizan de emergencia a Lolita Cortés?

Recordemos que no es la primera vez que hospitalizan a Lolita Cortés, pues en julio de 2024 tuvo que ser intervenida de emergencia debido al cáncer de mamá que le fue diagnosticado hace algunos años.

En aquel entonces, Laura Cortés, hermana de Lolita, declaró que “sigue en remisión, pero precisamente para que el bicho llamado cáncer no regrese y no pueda instalarse en ningún lugar, decidieron vaciarle la matriz completamente, hacerle una histerectomía y se está recuperando de eso, bendito Dios, muy gratamente”.

¿Quién es Lolita Cortés?

Lolita Cortés nació el 23 de octubre de 1970 en Tepito, Ciudad de México. A los 12 años participó en el festival de canto “Juguemos a Cantar”. Su fama llegó con su participación como jueza de La Academia, incluso le valió ganarse el mote de “La Jueza de Hierro”.



A lo largo de su carrera ha participado en diversas obras y musicales como “Peter Pan”, “La Isla del Tesoro”, “Una Vez en La Ilsa (Ti Moune)" y “El Cascanueces”, por mencionar algunos.