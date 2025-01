Lorena Tassinari recuerda que casi pierde la vida en un atentado

La cantante y actriz, Lorena Tassinari, recuerda ante las cámaras de Ventaneando el trágico episodio del atentado que vivió y en donde casi pierde la vida mientras delincuentes le disparaban, asegurando que ella sabía que esto ocurriría gracias a una premonición que tuvo.

“Yo iba manejando un coche un domingo a la 1:45 de la tarde y pues llegaron dos sujetos en una motocicleta y se trataban de subir del lado del copiloto. Me hacían con las cachas y se querían subir al carro y yo volteé y dije: ‘Esto no es para mí'", dijo Lorena Tassinari.

“En el parabrisas en ves de ver los coches de enfrente o el semáforo, yo ya no veía nada, haz de cuenta que yo me fui a otro plano y veía todo como una pantalla del cine, enorme coomo una película y me hizo ver como una premonición de lo que me iba a suceder si yo abría”, detalló Lorena Tassinari.

“Uno de los delincuentes tenía 8 delitos contra eso, era violación, mataba a sus víctimas, o sea, horrible y secuestraba”, añadió.

“Se vienen del otro lado y yo le dije: ‘Yo no te voy a abrir, te doy lo que quieras, pero no te voy a abrir y pues que me da el primer balazo... rompe el cristal, cruzo la pierna y estoy toda llena de sangre, yo no sabía qué estaba pasando y ya con la pierna acá arriba, me dio directo, me mete el segundo balazo y ese sí me explota la pierna horrible... yo tenía la sangre y le digo: ‘¿Qué quiere? ¿Quiere la bolsa?’. Yo dándole todas las cosas, sentía que me moría, que la pierna me ardía en agua hirviendo y una voz me dijo: ‘No aceleres porque yo veía que me daban un balazo en la cabeza por la parte de atrás’”, recalcó Lorena Tassinari.



“El tipo se alza la visera, yo por eso le veo el rostro y cuando me dijo que no, yo nada más veo que se va adelantando y me da el tercer balazo al estómago, entonces yo me alcanzo a mover y no sé cómo revienta, las balas eran expansivas y me quema toda la parte interna, entonces yo le pregunté a Dios ¿estoy viva o estoy muerta? Ahí empezó todo este debate entre la vida y la muerte”, aseveró.

¿Murió durante 12 minutos? Lorena Tassinari asegura que, a raíz del ataque, perdió la vida durante 12 minutos.

“Fueron 12 minutos y gracias a Dios regresé, fue un paro respiratorio y yo andaba feliz, yo no quería regresas, la verdad yo no quería regresar a mi cuerpo. Yo me quería quedar allá... es que pasas varios cielos, varias etapas hasta que llegué a una que me costó mucho trabajo pasar, que es como la nada y logré estar... Yo sentía que estaba feliz, yo sentía que regresé a mi casa, que regresé a donde soy”, finalizó Lorena Tassinari.