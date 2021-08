Lorenzo Méndez deja en el pasado a Chiquis Rivera: “Le deseo lo mejor”.

Todo parece indicar que Lorenzo Méndez dejó atrás a Chiquis Rivera y ahora tiene una nueva pareja con la que compartirá varias horas de su vida.

Sin embargo, al parecer solo se trata de una mujer que lo acompañará en sus rutinas de baile para un famoso reality show en Estados Unidos, reporta People en español.

“Es Jessica Díaz mi pareja para bailar en Así se baila. Lo bueno es que ella baila bien y me va a enseñar”, aseguró.

“No puedo esperar a que vean la química y la energía que tenemos en la pista de baila Jessica Díaz y Lorenzo Méndez. Hashtag JessLo”, dijo el exvocalista de OBL.

El cantante de banda calificó a su compañera como una persona “supertalentosa, chistosa y un poco loquilla” con la que puede trabajar perfectamente en equipo y lograr una buena posición en el concurso de baile.

Te puede interesar: ¿Danna Paola tiene una rivalidad con Belinda? La cantante responde.

Lorenzo Méndez dice que no se peleó con Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez aseguró que no terminó peleado con Chiquis, luego de su fallido matrimonio. “No nos fuimos enojados, no fue por un engaño, solo supimos que no iba a funcionar y cuando amamos a alguien lo dejas ser. Le deseo lo mejor”, explicó.

También podría interesarte: Johnny Depp acusa boicot en su contra por parte de Hollywood.