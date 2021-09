Los duques de Sussex, entre los 100 personajes más influyentes del mundo.

Meghan y Harry adornaron una de las siete portadas de una reconocida revista que celebra a por todo lo alto a los personajes más influyentes a nivel mundial.

Muchas cosas han pasado últimamente en la vida de los Duques de Sussex desde que tomaron la decisión de separarse de la Familia Real: se mudaron a Estados Unidos y se convirtieron en padres de su segunda hija: Lilibet Diana.

Pese a la tensión que se vive con la monarquía inglesa, Harry y Meghan Markle parece que están viviendo un gran momento, pues además de sus proyectos profesionales personales, han sido nombrados entre las 100 personas más influyentes de 2021 según la revista Time.

Tanto Harry como Meghan tienen una larga historia con el activismo que han podido continuar con más libertad que cuando estaban en la realeza.

Los hijos de la princesa Diana, decidieron continuar con el espíritu caritativo y humanitario de su madre. Y parece que Harry ha descubierto una excelente manera de hacerlo, incluso sin contar con privilegios de la Familia Real.

Meghan Markle también tiene un espíritu humanitario que fue una de las cosas que despertó el amor entre la pareja.

Recientemente, el hijo de Lady Di ha hablado mucho sobre la salud mental, una realidad con la que ha vivido desde que era un niño después del fallecimiento de su madre, la princesa Diana.

Por su parte, Meghan también ha sido una defensora muy activa de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Juntos han unido fuerzas y han fundado la Fundación Archewell, una asociación que pretende ser una plataforma de medios para los que no tienen voz.

Con motivo de la portada de Time, Meghan y Harry posaron para el prestigioso fotógrafo Pari Dukovic. Las imágenes se realizaron en la comodidad de su hogar de Montecito, y lucieron prendas en tonos verdes.

El reportaje lo escribió el español José Andrés, fundador de la organización World Central Kitchen, que los Duques apoyan: “No es fácil para unos jóvenes duque y duquesa el lanzarse a la acción cuando ya has sido bendecido por nacimiento y por tu talento, después de haberte quemado con la fama. Sería mucho más seguro para ellos el disfrutar de su buena suerte y mantenerse callados. Pero eso no es lo que hacen Harry y Meghan, o lo que son... en un mundo donde todo el mundo tiene una opinión sobre gente que no conocen, los Duques tienen compasión por los desconocidos. No opinan. Corren hacia la dificultad”.

