Así luce Thalía en traje de baño a sus 50 años.

Hace días falleció la señora Eva Mange, abuelita de Thalía, quien en los últimos días ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo detalles de lo que será su regreso a la música; sin embargo, sorprendió con su cambio de look que le valió un sinfín de comentarios halagadores.

¿Quién estuvo con Laura Zapata en la muerte y funeral de Eva Mange?

A través de su cuenta de Instagram, la cantante mexicana dejó perplejos a sus casi 20 millones de seguidores con su radical cambio de look que dejó entrever que los años parecieran no pasar por la intérprete de temas como “No me enseñaste”, “¿A quién le importa?”, entre otros.

Thalía subió un par de fotografías que le tomaron en un estudio de grabación y que bien podrían forma parte del nuevo material discográfico en el que se encuentra trabajando y que está próximo a lanzar.

En las imágenes se le ve sentada sobre un banco y muy sonriente mientras sostiene un micrófono y descansa sus pies sobre un amplificador. A sus 50 años, Thalía lució un impresionante outfit compuesto por un entallado body de animal print y unas hermosas botas de su colección Thalía Sodi.

“Studio time, fun time”, publicó la cantante en las imágenes que sorprendieron a sus fans gracias a su espectacular parecido con su sobrina Camila Sodi, quien es 14 años más joven, por lo que los halagos para la actriz no se hicieron esperar.

Thalía realiza el #MarimarChallenge

Con 50 años de edad, Thalía se encuentra mejor que nunca, así lo demostró en un video de TikTok, donde la también actriz realizó el #MarimarChallenge, incluso subió un video en donde sale bailando aquel emblemático tema.

Actores como Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se sumaron al #MarimarChallenge y el comediante hizo de las suyas mientras su esposa cantaba a la orilla de la piscina.

¿Cómo luce Thalía a sus 50 años? El próximo 26 de agosto Thalía cumplirá 51 años y actualmente se encuentra como los mejores vinos, por ello, fascinó a sus fanáticos con una serie de videos en donde presume sus curvas de infarto en un impresionante traje de baño.

En el primer video aparece luciendo un traje de baño color naranja e incluye al famoso persona de Cheetos, posteriormente colgó otro en el que luce un sexy y atrevido escote.