Lucero y Mijares aplauden el talento y carisma de su hija Lucerito.

Lucero, la hija de Mijares y Lucero, heredó el talento de sus padres y a su corta edad ha logrado robarse la simpatía y admiración de propios y extraños que no solo alaban sus muecas y sentido del humor al imitar a sus propios papás, sino también por haber formado parte de la comedia musical “La Jaula de las Locas”.

Lucero ha dejado claro que heredó a la perfección el talento musical de sus famosos padres, quienes declararon en exclusiva para Ventaneando que han recurrido a su hija para que los corrija en sus interpretaciones.

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¿Qué tanto influye Lucero en la carrera de sus padres? Cuando les preguntaron a ambos hasta dónde le permiten a su hija que opine, los corrija o los critique, Mijares aseguró que si no lo hace ella se le viene encima y Lucero añadió entre risas que “se lo tiene que permitir”.

“Aparte de que es mi hija… tiene un gran sentido musical y tiene una afinación perfecta, entonces cuando me acompaña a hacer discos o a grabar algo tomo más en cuenta la opinión de ella que la del productor”, declaró el intérprete de “Si me tenías”, “Soldado del amor”, “Bella”, entre otras.

¿Le preguntan qué hacer para mejorar sus armonías?

Por su parte, Lucero aseguró que le pasa lo mismo y “a veces le decimos ¿nena, esto lo escuchas bien? ‘No má, esa armonía choca porque…’”. La cantante también reveló que algunas armonías del “Privilegio de amar” las tiene más seguras su hija que ella y eso que ella lleva muchos años cantándolas.

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“Algunas armonías del Privilegio de amar que hemos cantado desde hace tanto, pero que yo la verdad cantaba un pedacito, o sea, Manuel cuando grabó esa canción en Los Ángeles estábamos recién casados y yo entré ahí de mitotera y grabé ese pedacito y me dijo canta este cachito a ver qué tal se oye”, añadió Lucero.

La intérprete de “Desliz”, “Vete con ella” y “Como tú” aseguró que ahora ya cantan completa la canción del “Privilegio de amar”, pero le pregunta a su hija qué hacer en ciertas frases.

