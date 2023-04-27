Lucerito Mijares terminó escuela antes de estar en teatro musical.

Tal como se lo exigieron sus padres, Lucerito Mijares tuvo que terminar sus estudios antes de dedicarse de lleno a la música y al teatro musical, en el que debutará el próximo mes de junio en el musical 'The Wiz', producción de Juan Torres.

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Acabo de terminar la prepa hace tres meses, noviembre, el año pasado y pues, justo, mis papás me dijeron ‘Oye, para que hagas lo que quieres, tienes que acabar la escuela’ metí puras materias dónde podía, o sea si podía ir el sábado a la escuela, iba el sábado. Acabé y, pues aquí estamos, me gustaría estudiar teatro musical

¿Ya perdió la cabeza por la fama?

Y, asegura que su naciente fama no la ha deslumbrado.

Lo he controlado, pues creo que muy bien y, también mis papás me han ayudado muchísimo, a nunca quitar los pies de la tierra, nunca me gustaría ser esa niña de pose, soberbia, me choca, me choca, cancelado, cancelado. Y pues, creo que he intentado seguir mucho su ejemplo

Pero, ahora qué ella se dedicó a seguir los pasos de sus famosos padres, pudiera ser que su hermano José Manuel se animara hacer lo mismo en un futuro.

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A él le gusta estar como más atrás, más en la producción, pues sí, es afinado. Nunca me lo he imaginaría así en un escenario, jamás, jamás, jamás

'The Wiz', se presentará en el teatro Hidalgo de la Ciudad de México, y el próximo miércoles inicia la preventa de boletos.