Lucía Méndez responde a polémica con maquillista que la llamó “déspota”.

Lucía Méndez respondió al maquillista que la acusó de ser “grosera” y “déspota” en su gira Divas en Estados Unidos. Fue en un encuentro con la prensa, donde estaba presente Venga La Alegría, donde la guanajuatense negó que dio trato injusto a uno de los trabajadores del concierto.

“Que lástima que mienta tanto una persona. No me tocó la cara, pero tiene mucha imaginación que inventó no sé cuántas cosas. Yo creo que él debería de ponerse a escribir un guión”, expresó la artista para un grupo de reporteros.

La cantante asegura que el maquillista Caleb Campos solo busca sus “cinco minutos de fama”.

“Yo no hablé con él, en qué idioma quieres que te lo diga, yo no hablé con él, no me tocó. Simplemente, si él es feliz así, tendrá sus cinco minutos de fama, pero después yo olvido. Yo no voy a lastimar el trabajo de nadie, pero creo que él solito se está metiendo en un hoyo”, subrayó.

Por último, Lucía Méndez dijo ser una persona amable con todo su público y trabajadores.

“Que tristeza que salga equis persona, se vuelva viral y tengas que estar aclarando. Yo siempre soy amable, él está mintiendo y me da mucha pena su actitud. Sus cinco minutos de fama van a ser lo peor que pudo haber hecho en su vida”, concluyó la también actriz.

Caleb Campos reveló que Lucía Méndez se burló de su físico

El pasado 23 de julio, el maquillista Caleb Campos publicó un video en Instagram contando el supuesto maltrato por parte de Lucía Méndez.

El maquillista confesó que Lucía pidió maquillaje gratis y el día del evento en Estados Unidos comenzaron los tratos “déspotas” y “groseros”.

Además, Caleb Campos contó que la mexicana criticó su cuerpo diciendo que “dejara de comer tamales”. Entre otras cosas, Lucía Méndez se habría referido a El Paso, Texas como una “ciudad muerta, sola y fea”.

El makeup artist también trascendió que el motivo de su video fue para prevenir a otros maquillistas sobre la fuerte personalidad de la guanajuatense, quien además habría criticado la comida de El Paso, Texas.

