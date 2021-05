¿Anduvieron? Lucía Méndez desmintió noviazgo con Verónica Castro.

Verónica Castro y Lucía Méndez protagonizaron una de las rivalidades más sonadas de la década de los ochentas. Ambas deslumbraron al público mexicano con su belleza, carisma y habilidades escénicas.

Cada una, logró una exitosa carrera; sin embargo, los medios de comunicación siempre especularon su enemistad.

Recientemente, Lucía Méndez rompió el silencio en el programa Chisme no Like, pues tocó el tema de su rivalidad con La Vero.

Y es que también se especuló que la mamá de Cristian Castro se enamoró en secreto de la guanajuatense. Lucía acabó con los rumores y confesó que nunca tuvieron una relación sentimental.

“No sé, créeme que es un tema ya muy incómodo para mí, pero no puedo ya evadirlo porque me hablan para decírmelo más y más y más”, expresó.

Lucía está al tanto de los comentarios que se han hecho en las redes sociales, donde se asegura que Verónica la ama en secreto.

“Sí, sí me lo han dicho, pero yo no lo creo para nada. Sí me lo han comentado. Maximiliano Luria me lo ha dicho mucho, es un periodista argentino. Él me lo ha dicho mucho y le digo que no, que está mal y está loco. No lo creo, definitivamente”, concluyó.

Te puede interesar: Ángela Aguilar rompe el silencio tras escándalo por Himno Nacional.

La belleza de Lucía Méndez continúa deslumbrando a sus 66 años

Programa del 26 de abril del 2021 | Lucía Méndez.

Verónica Castro también ha sido relacionada con otras mujeres del medio del espectáculo

No es la primera vez que Verónica Castro se ve envuelta en un escándalo lésbico, pues ha vivido fuertes cuestionamientos sobre su orientación sexual.

Recordemos que, hace unos meses, Yolanda Andrade confirmó una supuesta boda con La Vero en Ámsterdam.

La presentadora confesó que no fue un simple amor de verano, pues tuvieron una supuesta relación de 5 años.

Y es que, la ex de Montserrat Oliver, aseguró que siempre estuvo incondicionalmente para la madre del Galito Feliz.

“Cuando a ella la operaron, yo la lleve a la operación. Yo estuve con ella y no estaba ningún familiar”, confesó Yolanda, en su momento, para una revista de circulación nacional.

También te puede interesar: Los Dos Carnales protagonizan nueva polémica tras VIDEO de fan.