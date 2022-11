Lucía Miranda pide dejar de lucrar con la muerte de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel.

EXCLUSIVA. Lucía Miranda sacó a la luz la vida amorosa de Luis Miguel.

Lucía Miranda, esposa de Hugo López, quien fuera mánager de Luis Miguel, aseguró que Marcela Basteri está muerta y le pidió a los pseudo periodistas que dejen de lucrar con este lamentable episodio para ‘El Sol’ y sus hermanos Alejandro y Sergio.

En exclusiva para Ventaneando, Lucía Miranda aseguró que Hugo, mánager de Luis Miguel, le habló sobre la muerte de la madre del ‘Sol’: “Yo puedo decirles que lo que a mí me dijo Hugo, es que Marcela Basteri había muerto”.

¿Dónde estarían los restos de Marcela Basteri? Sobre dónde están los restos de Marcela Basteri y si éstos fueron hallados en una fosa común en España, Lucía Miranda aseguró que desconoce si a la madre de Luis Miguel le dieron cristiana sepultura o no.

“Lo único que sé, es que Hugo López que en paz descanse, me dijo: ‘Marcela, la mamá de Luis Miguel está muerta’”, aseveró. Sobre los restos de Basteri, Miranda prefirió no meterse en el tema de si encontraron o hallaron sus restos.

“Creo que es un tema muy delicado, es muy de la familia y hay que dejarlo. Ya sabemos que Marcela Basteri falleció”, recalcó.

Sobre la serie de Luis Miguel, Lucía Miranda aseguró que Luismi contó su versión e hizo una catarsis y el intérprete de “La Bikina”, “Por debajo de la mesa” y “Ahora te puede marchar”, entre muchas otras, contó su verdad.

Así mismo, pidió ponerle fin al tema y a querer indagar sobre el paradero de los restos de Marcela Basteri, por ello, exigió respeto para Luis Miguel y sus hermanos ya que no es un tema sencillo para ellos.

¿Qué dijo sobre las declaraciones del hermano de Luis Miguel?

Cabe mencionar que Alejandro Basteri declaró a un programa argentino que su padre no era un villano como lo retrató Luis Miguel en la serie, al respecto, Miranda aseveró que la personalidad de Luisito Rey era bastante fuerte, difícil y en ocasiones era amenazador.

“Nunca me olvido de que un día yo estaba, estábamos en casa con Hugo y él (Luis Rey) llamó por teléfono, fue cuando recién él (Luis Miguel) empieza a trabajar con Hugo, cuando lo deja a su papá, que se enoja. Me tocó atenderlo por teléfono y me acuerdo de las palabras cuando Hugo toma el teléfono que él lo amenazó y me acuerdo de que le dijo Hugo: ‘mira, no me amenaces porque no te tengo miedo”, finalizó.