Ludwika Paleta acusa que fue amenazada de muerte en redes sociales

Recientemente, el nombre de Ludwika Paleta ha acaparado los titulares debido a que la famosa acusó que fue víctima de amenazas graves, en donde incluso se habla de su muerte o de hacerle daño a integrantes de su familia, especialmente a su hijo Nicolás Haza, lo que ha despertado temor en la actriz.

Y es que a pesar de que Nicolás, quien también es actor, dijo no tomarles mucha importancia a estos mensajes, la protagonista de telenovelas confesó a la prensa que se siente realmente preocupada por sus seres queridos y que ha tenido que tomar medidas al respecto.

Esto dijo Ludwika sobre las amenazas de muerte en su contra

Durante una entrevista con Ventaneando, Paleta explicó que está muy abrumada por el acoso que ha recibido a través de diferentes perfiles de las redes sociales, pues ha sido amenazada de muerte o le han enviado mensajes bastante subidos de tono, lo que la tiene consternada.

Te puede interesar: Él es Nicolás, el guapo hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza

Además, la actriz explicó que siempre ha utilizado sus plataformas digitales para poder compartir con sus fans algunos aspectos de su vida personal y profesional, aunque luego de recibir diversas amenazas tuvo que poner aún más restricciones, bloquear los perfiles y vigilar la seguridad que utiliza su familia en público.

¿Qué hará Ludwika Paleta tras las amenazas en su contra?

“Muy asustadita, porque mis hijos están chiquitos. A pesar de que no he dejado de trabajar, sí he dejado de salir de noche y las alfombras, el glamour, porque me cuesta mucho trabajo, estoy en un momento de mi vida en el que quiero estar presente en todos los momentos de la vida de mis hijos”, explicó la artista a la prensa.

Por lo visto, son diferentes las medidas de seguridad que ha decidido poner la actriz, mientras tanto, su hijo Nicolás Haza fue cuestionado sobre el mismo tema, aunque él dijo no leer los mensajes que le llegan pues día con día se ve expuesto a millones de personas, por lo que prefiere enfocarse en sus fans que lo apoyan en sus distintos proyectos.