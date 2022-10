Ludwika Paleta tiene polémica reacción tras muerte de actores en su película.

Hace unos días les informamos sobre la muerte de dos actores que trabajaban como extras en la cinta “Noche de Bodas”, dirigida y protagonizada por el actor Osvaldo Benavides, así como por Ludwika Paleta, después de que fueran arrastrados por la fuerza del mar.

Un joven de 20 años presuntamente se suicidó en Tlatelolco.

Luis Manuel Gutiérrez, de 47 años y Marco Antonio Curiel Pérez, de 46, son los actores que desafortunadamente perdieron la vida tras adentrarse en el mar. El primero no ha sido encontrado y su cuerpo sigue siendo buscado por la SEMAR, mientras que el segundo fue hallado sin vida en un paraje rocoso.

Tras la muerte de los actores, Ludwika apareció en diversas entrevistas, hecho que no fue del agrado de sus fans, quienes aseguraron que su comportamiento fue “frío” e incluso parecía no importarle lo sucedido.

¿Qué dijo Ludwika Paleta al respecto? Ante los señalamientos, la actriz decidió terminar con los rumores y especulaciones y en una reciente entrevista con nuestro matutino Venga La Alegría, aseguró que los internautas nunca están conformes con nada. También reconoció que lo sucedido fue un hecho doloroso y pidió respeto al dolor que sienten los familiares de los actores fallecidos.

“Siento que nunca es suficiente. Si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal. Hay que cuidar mucho las palabras y hay que cuidar mucho lo que uno dice, tanto ustedes (medios) como nosotros. Me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias y porque ha sido un evento muy doloroso también para nosotros y empáticos también debería de ser la gente que escribe en las redes”, aseveró.

Así mismo, señaló que lo ocurrido les causó una gran tristeza y sacudió a todos los integrantes de la ópera prima de su compañero Osvaldo Benavides, pues nunca esperan que algo así pueda suceder.

“De mucha confusión, de mucha tristeza. Nos vino a sacudir a todos porque una noticia así no la quiere recibir nadie y mucho menos de gente con la que trabajaste”, añadió la actriz.

Por último, reconoció que no es fácil ser madre y actriz, pero aseguró que sí se puede y de pasó le agradeció a su marido que es quien la apoya.