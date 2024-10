Luego de defender a Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez dedica polémico mensaje a Eugenio Derbez

Vaya polémica la que se ha desatado en la familia Derbez, pues todo parece indicar que las cosas se han puesto color de hormiga entre José Eduardo Derbez y su padre, Eugenio Derbez, luego de una serie de dimes y diretes entre ambos.

¿Cuáles fueron las indirectas que se enviaron José Eduardo y Eugenio Derbez?

Recientemente Eugenio Derbez hizo unas polémicas declaraciones sobre la crianza de su hijo José Eduardo Derbez, asegurando que aprendió a beber y a fumar gracias a los cuidados de Victoria Ruffo; sin embargo, jamás imaginó que su hijo le respondería de forma contundente.

“Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”, dijo Eugenio Derbez entre risas nerviosas.

A pesar de que se llevan muy bien, ambos tuvieron una relación complicada durante años. Pero al parecer los problemas entre ambos han vuelto a surgir, pues a José Eduardo Derbez no le parecieron las declaraciones de su padre y así reaccionó.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez expresó su desacuerdo. “A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada”, dijo el hijo de Victoria Ruffo. Ante esto, Eugenio Derbez intentó restarle importancia al asunto y dijo que “está bien, pero lo demás se lo enseñó la mamá en su casa”.

¿Eugenio Derbez ya no le contesta a José Eduardo Derbez? En un breve encuentro con diversos medios de comunicación, José Eduardo Derbez reveló que Eugenio Derbez no le ha comentado nada sobre el tema; incluso, aseguró que le mandó un mensaje a su grupo familiar, pero no ha recibido respuesta.

“Tenemos un grupo, pero no me ha comentado nada, me imagino que ya lo vio”, sentenció y dijo que espera que esta situación no pase a mayores. “Ahorita que voy a Los Ángeles me imagino que lo voy a ver y ya veremos si me quiere ver o no”, añadió el también actor y conductor.

