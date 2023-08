Este es el lugar más misterioso y al que no puedes entrar de la Tierra

El área cubierta por agua en la Tierra sigue siendo un espacio incomprensible para la ciencia y la mano humana. En algunas coordenadas del mar, ni siquiera la vanguardia en la tecnología contemporánea puede abrirle camino a los seres humanos. Tal es el caso del “Punto Nemo” el cual está ubicado en el Océano Pacífico y es el lugar más lejano de tierra firme e inaccesible en todo el planeta.

En 1992, el ingeniero croata-canadiense, Hrvoje Lukatela, descubrió este lugar con un programa de geolocalización. Originalmente, pensó en nombrarlo como “polo oceánico de inaccesibilidad”; sin embargo, fue con el nombre Punto Nemo con el que ganó popularidad entre la comunidad científica. Esta denominación se debe al famoso antihéroe marino, Capitán Nemo, de la obra “Veinte mil leguas de viaje submarino” de Julio Verne y “Nemo” significa en realidad “ningún hombre”.

Así pues, el punto Nemo es un lugar inhóspito en el planeta, en el que la actividad biológica es casi nula. Pues al estar tan lejos de tierra firme, la trayectoria de los vientos no arrastra hasta ahí materia viva de ningún tipo. Por otro lado, a decir verdad, este punto no se puede ver, porque no es un trozo de tierra, sino un punto invisible pero referencial, alejado de cualquier dirección. Esta remota ubicación oceánica se encuentra en las coordenadas 48°52.6′S 123°23.6′W.

Un cementerio espacial

Toda la región alrededor del Punto Nemo es bien conocida por las agencias espaciales, que la llaman oficialmente como “Zona Deshabitada del Pacífico Sur”. La densidad biológica que existe en este lugar es tan despreciable a nivel estadístico que algunos países lo han utilizado como un cementerio espacial. Esto quiere decir que los objetos que estaban pensados para salir de la atmósfera terrestre son vertidos ahí.

Debido a esto, más de un centenar de objetos espaciales desmantelados ocupan ese vertedero en el que se encuentran, entre otros, fragmentos de satélites y de la estación espacial Mir.

El Punto Nemo se ha utilizado como basurero de desechos porque, en realidad, salvo en casos de algún derrame de combustible, no representan una amenaza para el ecosistema. Como la vida marina habita en espacios más cercanos a las masas continentales, ha resultado como un espacio ideal para lanzar todo aquello que fue desmantelado.