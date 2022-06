Luis Coronel arremete contra Christian Nodal por sus tatuajes en la cara.

Christian Nodal ha sido blanco de muchas críticas en los últimos días por sus cambios de look, entre ellos Luis Coronel, quien arremetió contra su colega por sus tatuajes en la cara.

El intérprete se expresó con ambivalencia alternando entre el respeto y la crítica para con su colega que no para de estar en el ojo público por estas cuestiones.

¿Qué dijo Luis Coronel sobre Christian Nodal?

“Cómo él dice, si a él le gusta tatuarse la cara y es lo que a él le nace, pues muchos somos tan rápidos para juzgar, pero si él es feliz con lo que se está haciendo, tatuarse la cara, pintarse el cabello y todo lo que se hace está bien. Es apoyarlo por todo lo que le está pasando”, dijo en un encuentro con medios.

Esto no fue lo único sino que complementó sus dichos con estas palabras: “Creo que hay público para todo y como lo mencioné, si él es feliz con lo que está haciendo, aunque no estoy de acuerdo que es algo bueno para el regional mexicano y que esté representando a la música mexicana de esa manera, pero al final del día yo lo veo como artista. Yo no lo haría, pero el público lo puede ver de una manera que les guste”.

Es decir, Luis Coronel se manifestó de una manera muy peculiar, pues por un lado el respeto a lo que Christian Nodal quiera hacer pero también la crítica sobre la apariencia y que él no se ve haciendo algo semejante a lo que viene haciendo el aparente nuevo novio de Cazzu.