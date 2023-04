Luis Miguel es acusado de insensible tras la muerte de Andrés García.

El mundo del espectáculo se encuentra en shock después de que diferentes personajes del medio y personas que conocían al actor Andrés García, como Anahí, Roberto Palazuelos, Carmen Campuzano, entre otros, le dieran el último adiós al fallecido actor. Sin embargo, quien brilló por su ausencia fue Luis Miguel.

En Exclusiva. Hablamos con Margarita Portillo, viuda de Andrés García.

La falta de presencia de “El Sol” provocó confusión y molestia entre los usuarios de redes sociales, quienes consideran que Luis Miguel fue “insensible” ante la muerte del actor que le dio la gran oportunidad de cantar en vivo por primera vez en una televisora en Chihuahua, lo que dio inicio a su carrera y le permitió crecer de forma exponencial para tener la fama que mantiene hasta la fecha.

Cabe destacar que el cantante Luis Miguel ha estado activo en redes sociales desde hace unos meses, anunciando su regreso a los escenarios con su próxima gira por México. Además, el intérprete ha aprovechado estas plataformas para desmentir los rumores que lo vinculaban a una posible detención por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos menores, en relación a la demanda interpuesta por su expareja, la actriz Aracely Arámbula.

¿Es la primera vez que Luis Miguel reacciona así?

A pesar de la partida del actor Andrés García, considerado por muchos como el “padrino de su carrera”, Luis Miguel ha sido tachado de “indiferente” por no haber enviado sus condolencias. No obstante, este comportamiento no sorprende, ya que en 2020 tampoco ofreció sus respetos cuando falleció el famoso compositor mexicano Armando Manzanero, a pesar de que la música del compositor fue fundamental en su carrera.

Aunque Luis Miguel ha sido reconocido por su gran talento, su falta de reconocimiento a quienes lo ayudaron a consolidar su carrera ha generado molestia entre sus seguidores y el público en general. Andrés García, en particular, fue clave en la vida del artista, ya que lo protegió de los maltratos de su padre, Luisito Rey, lo que provocó la ruptura en la amistad entre el padre del cantante y el actor mexicano.

Te puede interesar: Luis Miguel anuncia regreso a los escenarios con nueva gira. ¿Cuándo y dónde?