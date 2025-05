Esta es la razón por la que Imelda Tuñón rechazó un reencuentro con Maribel Guardia

Imelda Tuñón declaró a través de sus historias en Instagram que por el momento no planea un reencuentro con Maribel Guardia y su hijo. En ese sentido, muchos ya empezaron a criticarla después de que hace unos días dejó en cierta posibilidad de que José Julián y su abuela convivan. Sin embargo, dijo que dadas las circunstancias, no se puede hacer mucho.

Te recomendamos: Mantente informado en tvazteca.com

Mientras que esto podría incrementar las disputas que ya tienen como familia. Y es que en días pasados se indicó que Imelda acudió a la vía legal para restringir la cercanía a ella y su hijo de parte de Marco Chacón, esposo de la abuela de Julián Jr. Entonces, la gente tendrá que esperar para ver uno de los reencuentros más esperados en el mundo de la farándula.

Te puede interesar - ¿Imelda alguna vez dijo que espera restablecer su relación con Maribel Guardia?

Imelda Tuñón niega acercamientos con Maribel Guardia

En aquella charla que Ventaneando publicó, se indica que Imelda dejó abierta una puerta después de que recibieran el regalo de Maribel Guardia. José Julián cumplió años el pasado 2 de mayo. Incluso platicó que recibió un juego de química y unas plastilinas de parte de su abuela. Eso probablemente fue un espacio de esperanza para la nacida en Costa Rica, pero dado que no hay un acuerdo legal para visitas de Maribel, aún no se darán estos encuentros.

En palabras de la ex esposa de Julián Figueroa, José Julián expresó claramente que no tiene la intención de ver a su abuelita por el momento. Entonces, ese sería el motivo por el que Imelda no lo quiere exponer. Y espera que todo sane para ambos bandos, entendiendo que Dios curará los corazones de todos los involucrados.

¿Cuántos años tiene José Julián?

Como ya se comentó, el niño cumplió años el pasado 2 de mayo. Y con ello, llegó a ocho años de vida. Esto inmiscuido en un conflicto que muy probablemente no salde sus rencillas en breve. Recordando que Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023, fecha en la que la fractura familiar fue total y no se ha podido mejorar ni un poco.

Seguir leyendo - ¿Julián Figueroa dejó testamento?