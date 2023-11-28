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FOTOS | Luismi está listo para luchar por sus hijos, asegura íntimo amigo del cantante

De acuerdo con el empresario, el cantante buscará todas las vías para poder estar cerca de sus hijos. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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