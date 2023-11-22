Así fue el segundo concierto de Luis Miguel en la Ciudad de México

Por segunda vez consecutiva, Luis Miguel arribó este martes a su concierto en la Arena Ciudad de México a bordo de un helicóptero. Una vez que descendió de la aeronave, ahora sí pudimos captar el carrito de golf cubierto con cortinas negras que lo trasladó hasta el camerino.

Por cierto que durante el concierto, el cantante se mostró conmovido hasta las lágrimas al interpretar su éxito ‘La incondicional’. Al terminar el show y antes de abordar la aeronave, Luis Miguel saludó de nueva cuenta a las fanáticas que lo esperaban, sin importar la lluvia.

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¿Dónde fue a cenar Luis Miguel en la CDMX?

Minutos después aterrizó en el aeropuerto del hotel donde se hospeda y del que una hora más partió a bordo de esta camioneta que avanzó por Paseo de la Reforma, custodiada por motociclistas y policías de la seguridad pública de la Ciudad de México.

Y es que el llamado Sol salió a cenar a un restaurante de Polanco y aunque al principio las patrullas habían cerrado la calle donde se ubica el establecimiento, en cuanto vieron nuestras cámaras, liberaron la circulación.

No obstante, nuestra presencia no fue de su agrado y los motociclistas intentaron intimidar a nuestro equipo, tratando de deslumbrarlo con potentes lámparas y así evitar que captáramos al cantante.

No me puedes tocar ¿Eres servidor público?

Pero no contaban con que nuestro despliegue de reporteros y camarógrafos, cubría varios ángulos, por lo que otro lente captó la salida de Luis Miguel con su hermano Alex Basteri, cerca de las 2 de la mañana.

Finalmente, el convoy partió de regreso al hotel con los hermanos Basteri a bordo. Por cierto que, uno de los asistentes a este segundo concierto, fue nada menos que Don Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien también llegó en su imponente helicóptero Azteca, saludando a nuestra cámara y a los presentes.

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Este miércoles, Luis Miguel ofrecerá su tercer concierto en la Arena Ciudad de México, mientras sigue pendiente su comparecencia ante la Fiscalía, por el reclamo de pensión alimenticia de Aracely Arámbula.

