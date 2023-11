Abogado de Aracely Arámbula refuta lo dicho por la abogada de Luis Miguel

El abogado Guillermo Pous, asesor legal de Aracely Arámbula, refuta las contradicciones en las que, desde su punto de vista, ha caído la abogada Raquel Aguirre, quien se ostenta como parte del equipo que defiende a Luis Miguel, en cuanto al reclamo por pensión alimenticia que la actriz le fincó desde hace tiempo.

La primera aclaración de Pous, en torno a lo dicho por Aguirre en una reciente entrevista de prensa, es sobre si Luis Miguel tiene o no la obligación de presentarse en la Fiscalía donde ha sido citado.

Guillermo Pous, abogado de Aracely, refuta a abogada de Luis Miguel

¿Qué dijo Guillermo Pous? El letrado dijo que “la obligación es cumplir con el citatorio del juez, en caso contrario tiene que acreditar fehacientemente la razón por la cual le es imposible hacerlo”.

Te puede interesar: Aracely Arámbula no recogió el dinero que envió Luis Miguel, ¿por qué?

Pous también reviró lo dicho por la abogada sobre que a Luis Miguel le preocupa mucho el bienestar de su hijos Daniel y Miguel, ya que durante los últimos cuatro años no pagó su manutención, argumentando, entre otras cosas, que Aracely Arámbula dio de baja sus cuentas bancarias en Estados Unidos.

“No dudo que le preocupen sus hijos; sin embargo, después de 48 meses es extraño y coincidente que al momento en que vaya a presentarse en la Ciudad de México debe 2 meses de haber consignado billetes de depósito, según menciona su abogada y, además menciona que llevaban 10 meses intentando y tratando de depositar a una cuenta que no les funcionaba y qué curioso que durante los 38 meses anteriores no hicieron absolutamente nada, con lo cual confirma y ratifica que era un deudor alimentario”, agregó.

También te puede interesar: Luis Miguel arranca shows en México y sale a cenar con Michelle Salas

¿Por qué Aracely Arámbula no ha cobrado el dinero?

A pregunta expresa del por qué Aracely Arámbula no ha recogido dichos billetes de depósito, Guillermo Pous refrendó que no ha sido notificada de la existencia de estos y criticó el que se haya ventilado abiertamente la cantidad que Luis Miguel otorgó en dichos billetes de depósito.

“Parece de lo más irrespetuoso y negligente mencionar cantidades, más cuando tanto se pregona que todo debe ser a favor y en cuidado de los menores”, añadió.

Te puede interesar: Policías entran al restaurante donde estaba Luis Miguel, ¿iban por él?

¿Aracely Arámbula no permitió que sus hijos fueran a la boda de Michelle Salas?

También desestimó lo dicho por la abogada Aguirre, acerca de que Aracely Arámbula no autorizó que sus hijos viajaran a la boda de Michelle Salas, recordando que el cantante ni siquiera había autorizado la emisión de los pasaportes de los menores.

“La señora Aracely Arámbula jamás ha impedido que tengan convivencia los menores con su padre, pero si el propio padre no quería firmar para que se otorgara el pasaporte y, es que la señora Arámbula tiene que demandar y el juez tiene que firmar en rebeldía, difícilmente es coincidente que tenga la intención de verlos y de viajar con ellos”.

También reconoció que el dinero de la pensión no es para Aracely Arámbula, pero sí un reembolso de lo que ha gastado en los últimos cuatro años para mantener a sus hijos sola. “El dinero no es para la señora Arámbula, sino para la manutención de los menores; sin embargo, después de 4 años de no haber pagado, esto es un reembolso de lo que ella, efectivamente ha estado cubriendo en favor de los menores para que no les falte absolutamente nada”.