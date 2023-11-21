Luis Miguel dio el primer concierto en la CDMX con su nueva gira

Como era de esperarse, Luis Miguel sorprendió a los asistentes a su primer show en la Arena Ciudad de México, el número 50 de su gira, pues a diferencia del resto de sus presentaciones, donde el convoy de seguridad era evidente, esta vez el cantante llegó a bordo de un helicóptero, cuyo aterrizaje en el helipuerto del imponente recinto, captamos a lo lejos.

Mientras tanto y previo al show, al exterior de la Arena CDMX, todo era una fiesta entre las fanáticas, quienes convirtieron la plazoleta, en un verdadero carnaval.

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Las afortunadas ganadoras de la invitación que les hizo, Don Ricardo Salinas Pliego, El Tío Richie a su Palco VIP, también dijeron presente en tan esperado show.

Nos inscribimos en la dinámica, la realizamos que fue un pequeño cuestionario y aquí estamos. Pues el ‘Tío Richie’, mi ‘Tío Richie’ que es un amor, muchas gracias por la oportunidad

¿Cómo fue la presentación de Luis Miguel?

Fue pasadas las 9 de la noche, que el Sol resplandeció sobre el escenario y como niño con juguete nuevo, Luis Miguel no solo brindó lo mejor de su repertorio al público, sino que se divirtió con su dron.

Pero sin duda, lo que más enloqueció a sus fanáticas, eran sus sensuales movimientos. Después de las baladas románticas y boleros, llegó el mariachi y aunque Luis Miguel mostró un semblante alegre, ante las 18 mil personas que abarrotaron la Arena, no hubo un mensaje o interacción con ellas, en ningún momento.

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Después de una hora y media de espectáculo, Luis Miguel partió del recinto, no sin antes saludar desde las escaleras del helipuerto de la Arena, acompañado siempre por sus guardaespaldas.

Cerca de las 11 con 15 minutos de la noche, así captamos el aterrizaje del Sol, ahora en uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de México.

