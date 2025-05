Luis R Conriquez revela si existía alguna relación entre él y Valeria Márquez

Se trata, sin duda alguna, de uno de los cantantes más populares, importantes y, a su vez, polémicos que hay en México actualmente. Luis R Conriquez es uno de los elementos que, en el pasado, tuvo la oportunidad de trabajar con la hoy fallecida Valeria Márquez, motivo por el cual fue cuestionado respecto a la relación que llegó a tener con la creadora de contenido.

Para dar un poco de contexto, vale decir que Valeria Márquez murió hace exactamente una semana luego de recibir tres impactos de bala, mismos que fueron directamente a su cuerpo (dos en la cabeza y uno en el pecho). Su muerte escaló el ámbito nacional, pues la misma se dio precisamente cuando estaba realizando una transmisión en vivo a través de TikTok.

¿Luis R Conriquez tenía una relación con Valeria Márquez?

Además de ser creadora de contenido, Valeria Márquez también se desempeñaba como modelo, por lo que tuvo la oportunidad de trabajar con distintos personajes del ambiente público. Uno de ellos fue precisamente Luis R Conriquez, con quien coincidió de uno de los videos que este realizó pero que, sin embargo, dijo no tener ninguna relación con la influencer.

“Estaba viendo ese suceso. No la conocía, la verdad yo creo que un saludo así de lejos, no me tocó convivir con ella. Nunca la había visto más que en el video ese. Ese video lo grabé con un muchacho que iba empezando a cantar, fue su primer video. Pusieron a la muchacha de modelo, pero había más”, dijo Luis R Conriquez en una charla con el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, esto en referencia al video musical “Koenigsegg”.

¿Muerte de Valeria Márquez está siendo investigada como feminicidio?

Debido a la forma en cómo se llevaron a cabo los hechos, las autoridades correspondientes estarían investigando este suceso bajo el formato de feminicidio; es decir, un delito de odio. En ese sentido, vale mencionar que, además del implicado principal, otras personas como Vivian y Erika, amiga y compañera de trabajo, también están siendo investigadas.