Luisito Comunica compra varios asientos en el cine para que no lo molesten.

Uno de los influencers más famosos del internet es Luisito Comunica, quien cuenta con más de 38 millones de suscriptores en YouTube; no obstante en otras plataformas como Facebook, Twitter e Instagram supera la barrera de los 20 millones de seguidores.

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

Su popularidad en los medios digitales también lo ha llevado a incursionar en otras cosas, tal es el caso del cine prestando su voz a la cinta Sonic, que recientemente estrenó su segunda parte.

Fue durante una entrevista para Exa, donde el llamado Pillo reveló que cuando va al cine suele comprar más asientos de los que requiere, esto con la finalidad de que no lo molesten durante la película.

“Voy a hacer una confesión que no me enorgullece: tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad… supongamos que voy con alguien, pero no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis”, dijo.

“Soy bien especialito con que estén masticando, riéndose, hablando”, añadió sobre su modo de ser cuando visita una sala de cine.

Y finalizó asegurando que las películas de arte son sus favoritas principalmente por la poca afluencia: “Las salas de arte, me gustan, suelen estar vacías, no mucha gente va. Entonces, yo ahí lo veo y digo ‘Aunque sé que no va a haber nadie junto a mí, compro 6 asientos’”, confesó ya que es muy obsesivo con los ruidos que se presentan en el silencio de la sala: “Soy un güey muy obsesivo con que no le mastiquen en el oído”, concluyó.

