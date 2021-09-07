Luisito Comunica es influencer y empresario, ¡abrió su segundo restaurante!

Sin duda, uno de los influencers más importante del momento en Latinoamérica, es Luisito Comunica, Méxicano. El poblano ha sabido manejar bien su dinero, ¡y ahora también es empresario! ¿De qué hablamos? Te contamos los detalles...

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Luisito Comunica abre su segundo restaurante.

Desde hace unos años, la fama del youtuber Luisito Comunica, creció monumentalmente, y se convirtió en un referente de las redes sociales no solo en México y Latinoa´merica, si no en el mundo. Y es que sus videos siempre informan y dejan algo, muestran las realidades de muchos países y lugares, ¡y los fans lo agradecen! Es como viajar con él a través de las pantallas de los celulares o computadoras.

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A partir de que alcanzó un punto abismal de fama, Luisito ha sabido manejar bien sus finanzas, sabe que el dinero se acaba y que una de las formas de generar más, es invirtiendo... Es por ello que el influencer tiene ya muchos negocios, ¡es todo un empresario! Tiene una compañía telefónica, un tequila, un restaurante japonés, una línea de ropa ¡y ahora acaba de abrir otro restaurante!

Luisito comenta que su nuevo restaurante ofrece un menú de gastronomía fusión japonesa, mexicana y china, como un homenaje a Perú. Además, es futurista, ¡especialmente los baños! “Chequen esta maravilla. ´Bienvenido, siéntese por favor, le caliento sus pompitas para que tenga usted una caqui** agradable. ¡Qué tal! ¿Está súper cool, no?”, dijo el YouTuber mientras enseñaba los baños de su nuevo restaurante.

De igual forma, tiene un aparato tecnológico en el que se podrá pedir y pagar la comida. “Es un restaurante en el cual el cliente va a pagar todo con máquinas, estamos a ese nivel. Tenemos baños inteligentes, el cliente va a pagar todo usando robots…” Dijo Luisito, ¡Woooow!

¿Será que el giro restaurantero es lo suyo? Luisito confesó también que pronto abrirá un restaurante más, ¡ya sería el tercero! Enhorabuena, Luis.

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