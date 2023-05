Este es el misterio oculto detrás de la Luna.

Desde la Tierra, podemos suponer que todas las caras de la Luna son iguales. Sin embargo, esto no es así y de hecho es un misterio. Lo que pasa es que debido a sus movimientos sincronizados de rotación y traslación nosotros solo podemos apreciar un solo lado del satélite natural pero, según portales especializados, ese otro espacio que no es visible, no solo es diferente en apariencia, también en los materiales y elementos que lo componen.

Desde que todo esto fue revelado en 1959 durante el programa Lunar de la Unión Soviética y la misión Apolo de Estados Unidos, la característica homogénea de la Luna se mantiene como un misterio. Y es que, mientras la cara visible del satélite la conforman unas planicies de nombre “María Lunar” que antes fueron océanos de lava basáltica, el lado oscuro de la Luna es más claro pero lleno de cráteres y baja abundancia de Torio, Titanio y material KREEP (Potasio, elementos de tierras raras y fósforo).

Sin embargo, un estudio publicado en ‘Sciense Advances’ brinda nueva información sobre este misterio en las características físicas del satélite natural de nuestro planeta.

¿En qué consiste el estudio sobre el misterio de la Luna?

De acuerdo con portales especializados en temas de ciencia, llegaron a los resultados de este estudio por medio de simulaciones computacionales y estos arrojan que la formación de la cuenca del Polo Sur Aitken (PSA), ubicada en la parte oculta del satélite, podría desvelar su falta de asimetría.

Para ilustrar, el PSA es un gran cráter que mide alrededor de 2500 km de diámetro y fue formado por uno de los impactos más grandes referidos al Sistema Solar. De modo que, los investigadores simularon este suceso de hace 4300 millones de años, moldeando así las posibles condiciones lunares termoquímicas derivadas de él.

En conclusión, los expertos sugieren que dicho impacto aparte de generar el Polo Sur Aitken en el lado oculto de la Luna, también provocó una columna de calor que se extendería hacia el interior y provocaría alteraciones en el manto lunar.

En otras palabras, el fenómeno sería el causante de la composición homogénea del satélite, el cual además de su aspecto, igual produjo un aumento de temperatura que propiciaría un arrastre al lado contrario del impacto (la cara visible de la Luna), a la vez que lograba redistribuir acumulaciones de KREEP y minerales de óxido de Titanio, entre más componentes.

