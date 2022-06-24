Lupillo Rivera compara el juicio de su papá con el de Johnny Depp.

Después de cuatro días de juicio, Pedro Rivera, padre de Lupillo Rivera, fue declarado inocente del delito de acoso sexual en contra de Fabiola Ávalos, exempleada del patriarca de la familia Rivera, por lo que fue absuelto de 6 de los 7 cargos que se le imputaron.

Pedro Rivera únicamente fue acusado del “reporte de pagos (paytubs)”. ‘El Toro del Corrido’ habló en exclusiva para Ventaneando y comparó el triunfo de su padre con el de Johnny Depp, quien salió airoso del juicio por difamación en contra de su expareja Amber Heard, quien deberá pagarle al actor 8,350 millones de dólares.

“La verdad estamos muy agradecidos con Dios que nos dio esta oportunidad que mi apá pudiera también ser un ejemplo para los hombres que a veces nos acusan de cosas las mujeres nomás porque pueden”, sentenció.

“Hay muchas mujeres que nomás dicen por decir… y la mayoría de veces es mentira, entonces, lo bueno que mi apá pudo ser un ejemplo así como Johnny Depp, igual”, añadió.

Lupillo Rivera también justificó la ausencia de sus sobrinos (hijos de Jenni Rivera) a lo largo del proceso legal que enfrentó su padre. “Todo bien, gracias a Dios, todos ellos están bien, nomás como te digo trabajando y la chamba”.

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¿Habrá material nuevo material discográfico de Jenni? Sobre el material discográfico inédito de Jenni Rivera, mismo que será lanzado por su padre Pedro Rivera, Lupillo reveló que él no tiene nada que ver en dicho proyecto.



“Ahí mi apá tiene bastantes grabaciones de mi carnala, este, mis sobrinos encontraron creo 20 voces de Jenni que nunca han salido también y ellos están controlando todos esos proyectos, mi hermana dejó bastantes cosas buenas y ojalá que lo disfruten mis sobrinos como debe de ser porque mi hermana trabajó para ellos y ojalá que ellos sean los que lo disfruten”, añadió.

Lupillo y sus recientes bajones de presión

Actualmente, Lupillo se encuentra promocionando su más reciente sencillo, titulado "El tostón”; sin embargo, recientemente ha tenido dos incidentes con su salud, uno de ellos en Tultitlán donde tuvo que suspender su show, afortunadamente regresó a los escenarios y el día de ayer se presentó en San Juan del Río, Querétaro.

“Se nos bajó la presión varias veces y pues ya fuimos a hacernos todos los chequeos ahí con los doctores de Tijuana, ya me checaron todo, de todo y hay cositas leves que tenemos que cuidar, la dieta, tenemos que cuidar el alcohol, o sea, ya no es el mismo mono, entonces tenemos que cuidarnos un poquito más, pero eso es todo lo que sucedió”, finalizó.