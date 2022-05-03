Lupillo Rivera habla del distanciamiento con su familia.

Para nadie es un secreto el distanciamiento de Lupillo Rivera y algunos miembros de su familia, entre estos, su hermano Juan Rivera, aunque el cantante desestimó el conflicto cuando lo entrevistamos en el Aeropuerto del Paso Texas, al que llegó acompañado de su esposa Gisselle Soto para ofrecer una presentación el pasado fin de semana.

Esa noticia ya pasó hace como un año, actualízate tú, dale vuelta a la página, te conviene. No te hagas como los demás, sé un líder, no seas un seguidor

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Y es que hace unos días trascendió que tampoco asistió al cumpleaños de su madre Doña Rosa Saavedra, por lo que lo cuestionamos al respecto; también sobre la posibilidad de que compartiera escenario con Chiquis Rivera.

Sí, gracias a Dios, ahí estuvimos. Mandarle su felicitación, bien gracias a Dios

No sé, no sé qué horarios le toquen a ella, no sé qué horarios me toquen a mí, pero yo creo que ahí nos vamos a ver de lejecitos uno al otro

Lupillo Rivera reveló detalles de su nueva nieta

De lo que sí quiso hablar, fue de la llegada de su nueva nieta, hija de su hija Abigail.

Todavía no, porque con estas restricciones del Covid y todo el rollo, pues no dejan acercarse mucho y pues también le dije a mi hija que nadie la visite ahorita porque está muy pequeña, o sea hay que dejarla que se fortalezca y se ponga fuerte. De todos modos, a los niños hay los vamos a ir conociendo poco a poco

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Por último, si usted pensaba que el tatuaje que Lupillo se hizo en el brazo para cubrir el rostro de Belinda era una locura, mire usted al fanático que se acercó a pedirle una fotografía en el Aeropuerto.

