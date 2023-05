Lupillo Rivera confirma ruptura con Giselle Soto ¿por infidelidad?

Han pasado algunos días desde los rumores de una posible nueva soltería de Lupillo Rivera. En este sentido, su relación con Giselle Soto habría llegado a su fin luego de un noviazgo de tres años. Si bien, la prensa lo cuestionaba sobre el tema de su ruptura en un primer momento, él rechazaría la idea de dar entrevistas.

No fue hasta encontrarse en una alfombra roja de una película que el cantante se mostraría más tranquilo y más abierto para hablar, confirmando así lo que ya se sospechaba desde hace un tiempo: el intérprete de regional mexicana y la joven experta en belleza tenían meses separados.

¿Por qué fue la ruptura de Lupillo Rivera y Giselle Soto?

Frente a los micrófonos de un programa matutino de Estados Unidos, Lupillo Rivera respondía lo siguiente cuando fue cuestionado sobre la ruptura de su relación con Giselle Soto:

“Lo que te puedo decir es que nuestra relación ya estaba afectada desde noviembre, en enero cuando anduvimos de vacaciones en Loreto, ahí es cuando ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que sí ya era el final de nuestra relación…”, explicaba el cantante y compositor.

Al mismo tiempo, agregaría que aunque la gente sospechaba que su relación ya no iba bien porque no celebraron el Día del Amor en febrero, lo cierto es que ya no eran pareja desde un mes antes. No obstante, seguían viviendo juntos porque a Giselle Soto todavía no le entregaban su departamento.

La ruptura de Lupillo Rivera y Giselle Soto no fue por infidelidad

Sobre los rumores de infidelidad por parte de la joven empresaria e influencer, Lupillo Rivera lo desmintió totalmente: “Yo como hombre tengo que salir y decir por favor, la muchacha no ha hecho nada malo... Giselle es una mujer que me entregó tres años de su vida”.

Así, el cantante de regional mexicano le desea lo mejor del mundo a su ex novia. “Como te digo ya venía la relación afectada desde noviembre, ya son casi 8 meses, entonces, vas aprendiendo a aceptar que va haber cambios, programandote que puedes verla con otra persona, ella está joven y si está en una relación yo les deseo lo mejor del mundo, échenle muchas ganas que les vaya bien…”, detalla finalmente el famoso de 51 años.

